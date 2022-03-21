Юрист рассказал, можно ли будет покупать рекламу в Instagram и Facebook

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Покупка рекламы в Instagram и Facebook, которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России, может быть признана финансированием экстремизма. Об этом рассказал юрист Павел Чиков.
По его словам, такая деятельность может караться статьей 282.3 Уголовного кодекса России. Чиков рассказал, что протокол можно составить на любой сайт или магазин, которые транслируют ссылки на эти социальные сети.
"Это публичная демонстрация символики экстремистской организации (статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях)", – цитирует Чикова ТАСС.
Ранее Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.
До этого в Meta временно разрешили в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.
В случае запрета Meta россияне не будут привлекаться к ответственности
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