Запрет деятельности Meta в РФ могут отменить, если компания исправит нарушения – Госдума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Судебное решение о запрете деятельности в России компании Meta, в том числе принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram (признаны экстремистскими и запрещены в РФ), может быть отменено, если корпорация официально признает нарушения и исправит их. Такое мнение ТАСС высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Это должны быть не какие-то комментарии непонятно кого, а это должны быть официальные заявления, верифицированные нашим регулятором", – добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Meta также должна разблокировать аккаунты российских СМИ и общественных деятелей и "вернуться к соблюдению принципа нейтральности".

В начале марта в Meta временно разрешили размещать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент.

В ответ на это Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ. При этом запрет не распространяется на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp, поскольку он не связан с распространением информации в публичном пространстве.