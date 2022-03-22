Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram – РКН

00:01
Фото: depositphotos/peshkova
Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Кроме того, Роскомнадзор заявил об исключении Facebook и Instagram из реестра социальных сетей в РФ. В свою очередь, компанию Meta удалят из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете.
В начале марта в Meta временно разрешили размещать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент.
В ответ на это Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ. При этом запрет не распространяется на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp, поскольку он не связан с распространением информации в публичном пространстве.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя признание компании Meta экстремистской, отметил, что судебное решение может быть отменено, если корпорация официально признает нарушения и исправит их.
Instagram и Facebook запретили за экстремистскую деятельность в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: