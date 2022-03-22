Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram – РКН

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Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Кроме того, Роскомнадзор заявил об исключении Facebook и Instagram из реестра социальных сетей в РФ. В свою очередь, компанию Meta удалят из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете.

В начале марта в Meta временно разрешили размещать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент.

В ответ на это Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ. При этом запрет не распространяется на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp, поскольку он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя признание компании Meta экстремистской, отметил, что судебное решение может быть отменено, если корпорация официально признает нарушения и исправит их.