Первый спутник высокоорбитальной системы ГЛОНАСС рассчитывают запустить в 2028 году

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Первый спутник высокоорбитальной системы ГЛОНАСС запустят в 2028 году. Это на 3 года позже, чем планировалось ранее, заявил в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС" начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.
"Создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС в составе шести космических аппаратов на наклонных геосинхронных орбитах, несомненно, является новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС", – отметил Ревнивых.
Он пояснил, что подобные аппараты смогут передавать два навигационных сигнала с кодовым разделением в радиочастотных диапазонах L1 и L2, что улучшит точность и доступность услуг в сложных условиях. В частности, речь идет об Арктике. Обеспечат эти спутники и передачу высокочастотных поправок в рамках услуги высокой точности системы ГЛОНАСС.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что запуск нескольких навигационных спутников ГЛОНАСС нового поколения запланирован на 2022 год. По его словам, это будут более мощные аппараты.
РФ может полностью перейти на ГЛОНАСС
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