"Роскосмос" направит в Минтранс и Росавиацию предложения по замене GPS на ГЛОНАСС

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС. По его словам, это необходимо сделать на всех самолетах России.

"Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС", – приводит слова Рогозина RT.

Ранее газета "Известия" заявила, что Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS. Уточнялось, что письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору Госкорпорации по организации воздушного движения Игорю Моисеенко, а также начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

До этого Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не нужно переживать по этому поводу, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

В свою очередь, начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых заявил, что первый спутник высокоорбитальной системы ГЛОНАСС запустят в 2028 году.

