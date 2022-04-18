В РСТ рассказали, можно ли вернуть деньги за невозвратные билеты на юг РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что россияне, планировавшие свой отпуск в южных городах РФ, могут вернуть даже невозвратные билеты из-за временного ограничения полетов.

Ранее Росавиация сообщила о продлении до 25 апреля режима временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России. Речь идет об 11 авиагаванях: Краснодар, Геленджик, Анапа, Симферополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Курск, Элиста, Белгород и Брянск.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Деньги за билет полностью возвращаются без вычетов и штрафов. Все авиакомпании возвращают эту сумму. Те, у кого невозвратный тариф, тоже могут вернуть деньги. Отказов нет, всем возвращают.

Чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в авиакомпанию лично либо отправить заявку через ее сайт. Кроме того, если возникнут дополнительные вопросы, можно позвонить туда по общему номеру. Клиента переключат на специалиста, который поможет оформить возврат, говорит Барзыкин.

"Обычно процесс возмещения длится от одной до двух недель. Как правило, люди платят за билет с карты, значит, сумма туда и вернется", – объясняет эксперт.

Для тех, кто не хочет совсем отменять поездку, существует альтернативный вариант. Можно перенести вылет на другую дату, уточнил специалист.

Ранее эксперты перечислили бюджетные варианты для путешествий по России в майские праздники на поезде. Из столицы туристам доступны 24 направления в 12 регионов, где за билет в одну сторону средний чек не превышает тысячи рублей. В частности, это Орловская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Брянская, Рязанская, Ярославская, Владимирская, Липецкая, Тульская, Калужская и Нижегородская области.

