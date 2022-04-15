Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Путешественникам из Москвы доступны 24 направления в 12 регионов, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Туту.ру".

Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. Из списка исключили города Подмосковья.

Так, бюджетными направлениями для путешествия на поезде в майские праздники стали Тверская, Тульская, Липецкая, Смоленская, Брянская, Нижегородская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Орловская, Калужская и Владимирская области.

Возглавил список самых дешевых маршрутов Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за билет в одну сторону составляет 339 рублей. За 361 рубль можно уехать из Москвы в Сухиничи Калужской области, а за 484 рубля в Гагарин Смоленской области.

Самым популярным зарубежным туристическим направлением среди россиян на майские праздники стал Узбекистан. Аналитики выяснили, что в эту страну оформляется порядка 20% всех бронирований туров.

На втором месте – Турция с 11,3% бронирований, на третьем – Армения. Также в десятку самых популярных стран для туристических поездок вошли Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.

