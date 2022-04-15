Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Путешественникам из Москвы доступны 24 направления в 12 регионов, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Туту.ру".
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. Из списка исключили города Подмосковья.
Так, бюджетными направлениями для путешествия на поезде в майские праздники стали Тверская, Тульская, Липецкая, Смоленская, Брянская, Нижегородская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Орловская, Калужская и Владимирская области.
Возглавил список самых дешевых маршрутов Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за билет в одну сторону составляет 339 рублей. За 361 рубль можно уехать из Москвы в Сухиничи Калужской области, а за 484 рубля в Гагарин Смоленской области.
Самым популярным зарубежным туристическим направлением среди россиян на майские праздники стал Узбекистан. Аналитики выяснили, что в эту страну оформляется порядка 20% всех бронирований туров.
На втором месте – Турция с 11,3% бронирований, на третьем – Армения. Также в десятку самых популярных стран для туристических поездок вошли Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.
Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: