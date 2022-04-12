Названы самые популярные среди россиян города для путешествий по стране

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали о наиболее популярных городах России для путешествий по стране. Об этом сообщает RT.

Опрос, проведенный среди более 3 тысяч пользователей, показал, что для весенних выходных россияне чаще всего выбирают Сочи. За этот вариант проголосовали 63% респондентов.

На втором месте по популярности располагается Санкт-Петербург – так ответили 56% опрошенных. Замыкает топ-3 Калининград, в котором хотели бы побывать 45% участников опроса.

Москва в данном исследовании располагается на четвертой позиции. Выходные в столице России интересуют 39% респондентов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 рассказал о лучших направлениях для поездок в майские праздники. В частности, для России он посоветовал Сочи, а также Москву, Санкт-Петербург и Казань.

