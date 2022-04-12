Названы самые популярные среди россиян города для путешествий по стране

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали о наиболее популярных городах России для путешествий по стране. Об этом сообщает RT.
Опрос, проведенный среди более 3 тысяч пользователей, показал, что для весенних выходных россияне чаще всего выбирают Сочи. За этот вариант проголосовали 63% респондентов.
На втором месте по популярности располагается Санкт-Петербург – так ответили 56% опрошенных. Замыкает топ-3 Калининград, в котором хотели бы побывать 45% участников опроса.
Москва в данном исследовании располагается на четвертой позиции. Выходные в столице России интересуют 39% респондентов.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 рассказал о лучших направлениях для поездок в майские праздники. В частности, для России он посоветовал Сочи, а также Москву, Санкт-Петербург и Казань.
Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Сочи
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