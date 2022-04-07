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Российские туроператоры предложили запустить экспресс-поезда в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что железнодорожные и авиаперевозки занимают много времени – в дороге до полуострова придется провести в среднем от 22 до 30 часов. При этом поездка на поезде стоит примерно столько же, сколько и авиаперелет, тогда как действительно сэкономить позволяет только автобус.

"Поэтому, по оценкам туроператоров, Крыму в летнем сезоне нужны экспресс-поезда, то есть составы, которые делали бы только несколько остановок в больших городах", – объяснили в ассоциации.

Кроме того, предлагается увеличить глубину продаж билетов на поезда – с 90 до 180 дней до даты поездки.

Также представители туриндустрии рассматривают возможность запуска автобусных туров в Крым. Они будут отличаться некоторыми дополнительными правилами, например наличием сопровождающего. В автобусах будут предусмотрены санузел и кухня. Стоимость такой поездки при этом будет выше обычного регулярного рейса – около 4,5 тысячи рублей в одну сторону.

По данным АТОР, спрос на летние поездки в Крым в этом году почти в два раза ниже, чем в прошлом. Однако россияне продолжают бронировать туры на полуостров, чему способствует программа туристического кешбэка.

Ранее стало известно, куда россияне планируют отправиться на отдых на майские праздники. Так, наибольшей популярностью у россиян пользуются направления в Москву и Сочи. Туда искали билеты почти по 15% пользователей на период с 30 апреля по 15 мая. 12% туристов интересовались поездками в Санкт-Петербург, по 5% пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград.

