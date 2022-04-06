Russpass представил веб-сканер билетов для посещения популярных туристических площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой сервис Russpass представил веб-сканер, с помощью которого сотрудники музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других популярных туристических площадок смогут проверять билеты и вести их учет без специального технического оснащения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, купленные через Russpass билеты будут доступны в личном кабинете туриста вместе с уникальным номером и графическим кодом.

"Распечатывать ничего не нужно – достаточно показать их на входе прямо на экране смартфона. Контролеру останется только просканировать код с помощью своего гаджета или ввести номер билета в специальное поле", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Благодаря новинке организации, реализующие билеты на Russpass, смогут контролировать их количество и статус. Отчет формируется автоматически, при необходимости его можно скачать в личном кабинете.

Подключиться к партнерской сети Russpass и начать использовать веб-сканер могут компании из сферы культуры, туризма и гостеприимства. Для этого необходимо оставить заявку в специальном разделе.

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Сергунина рассказала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.

