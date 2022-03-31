Russpass станет единой площадкой для бронирования гостиниц в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Russpass с апреля 2022 года станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России благодаря организации прямых продаж в сервисе, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, новая функция будет удобна и гостиницам, и тем, кто планирует в них остановиться.
"При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия – комиссия 5%. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что это позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Для размещения гостиницы в сервисе нужно подать заявку и принять онлайн-оферту.
Как уточняется, после присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны инструменты для продвижения своего продукта.
На платформе уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. С помощью Russpass можно быстро и легко спланировать путешествие по стране.
Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Сергунина рассказала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.
В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.
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