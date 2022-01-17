Тысяча компаний стали партнерами сервиса Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась 1 тысяча компаний со всей России. Последним из участников стал иркутский туроператор, организующий групповые и индивидуальные поездки как по самому региону, так и по Бурятии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Russpass продолжает совершенствоваться, привлекать новых пользователей и участников туристического рынка. С сервисом сотрудничают все субъекты Российской Федерации", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.
В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль. 76% из них приходится на представителей малого и среднего бизнеса. К партнерской программе подключились ВДНХ, "Зарядье", Московский зоопарк, киностудия "Союзмультфильм", МХТ имени Чехова, а также Владимиро-Суздальский музей-заповедник и природный парк "Вулканы Камчатки".
Ранее в Russpass появился новый маршрут по праздничной столице "Город-сказка: прогулка по новогодней Москве". Он включал 10 мест, в том числе площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", сад "Эрмитаж", бульвары, площади и центральные улицы города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: