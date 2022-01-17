Тысяча компаний стали партнерами сервиса Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась 1 тысяча компаний со всей России. Последним из участников стал иркутский туроператор, организующий групповые и индивидуальные поездки как по самому региону, так и по Бурятии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Russpass продолжает совершенствоваться, привлекать новых пользователей и участников туристического рынка. С сервисом сотрудничают все субъекты Российской Федерации", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль. 76% из них приходится на представителей малого и среднего бизнеса. К партнерской программе подключились ВДНХ, "Зарядье", Московский зоопарк, киностудия "Союзмультфильм", МХТ имени Чехова, а также Владимиро-Суздальский музей-заповедник и природный парк "Вулканы Камчатки".

Ранее в Russpass появился новый маршрут по праздничной столице "Город-сказка: прогулка по новогодней Москве". Он включал 10 мест, в том числе площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", сад "Эрмитаж", бульвары, площади и центральные улицы города.

