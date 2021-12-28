В России может появиться аналог Booking.com

12:20
Фото: depositphotos/zhudifeng
Аналог Booking.com может появиться в России. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что сейчас власти развивают внутренний туризм – строят сотни новых гостиниц и комплексов для всесезонного отдыха в разных уголках России. Вместе с этим разрабатываются и отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства, добавил Чернышенко.
"Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть", – отметил Чернышенко.
Также он выразил уверенность, что многим гражданам такая система удобна. Там собраны различные гостиницы, которые можно сравнить между собой по цене, узнать наличие свободных мест и сделать бронь на конкретную дату.
Ранее сообщалось, что Ростуризм готовит изменения в законодательство, которое позволит клиентам обанкротившихся турфирм получить гарантированную компенсацию. По словам главы организации Зарины Догузовой, сумма выплаты может составить 40 тысяч рублей.
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