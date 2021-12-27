Ростуризм предложил выплачивать клиентам обанкротившихся турфирм по 40 000 рублей

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Ростуризм готовит изменения в законодательство, которое позволит клиентам обанкротившихся турфирм получить гарантированную компенсацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу организации Зарину Догузову.

По ее словам, в настоящее время пострадавшие не получают значительную компенсацию или существенную часть оплаченной путевки. Поправки Ростуризма должны обеспечить путешественнику не только вывоз с отдыха, но и гарантированную выплату в случае банкротства фирмы.

"Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 000 рублей на человека. Столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора", – подчеркнула Догузова.

Она отметила, что 40 000 рублей – средняя стоимость тура на человека на массовые направления. Семья из четырех человек, купившая путевку в Турцию по средней цене 150 000–200 000 рублей, в случае банкротства турфирмы сможет получить 160 000 рублей компенсации.

Для работы системы в Ростуризме предложили создать фонд коллективной ответственности, куда туроператоры будут перечислять взнос за каждого туриста. Для компенсации 40 000 рублей в случае банкротства двух-трех фирм в фонде должно быть около 5 миллиардов рублей.

Ранее в российском Mouzenidis Travel официально объявили, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства перед туристами. Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.

