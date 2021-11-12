Российский Mouzenidis Travel объявил о приостановке деятельности

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В российском Mouzenidis Travel официально объявили, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства перед туристами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.
"Сейчас мы лишились всего, но не закроемся, пока не будут улажены все формальности. Суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 миллиона рублей в страховой компании "ТИТ". Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации", – говорится в сообщении.
Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из единого федерального реестра. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, это позволит туристам обратиться в страховую компанию для получения выплат. Она также отметила, что в ведомстве держат на особом контроле ситуацию с россиянами, которые приобрели туры у компании.
"По нашей информации около 27 000 российских туристов заплатили греческому туроператору порядка 18 миллионов евро. Деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний", – цитирует Догузову "Интерфакс".
Ранее компания Mouzenidis Travel проинформировала отели и агентства в России о том, что с 18 до 26 июня приостанавливает обслуживание туристов в Греции из-за продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке. Компания предложила перенести путевки на даты с 1 сентября 2021 года или на следующее лето по тем же ценам. Позже оператор сообщил, что не будет предоставлять услуги до конца июля.
Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из реестра
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