Греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей – СМИ

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Греческая компания Mouzenidis Travel отменила туры россиян на сумму порядка миллиарда рублей. Информацию об этом опубликовал "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Спикер рассказал, что подобный вывод можно сделать, исходя из знания средней стоимости бронирования, которая составляет 700 евро. Всего было отменено порядка 17 тысяч туров. В совокупности это указывает на потери около 12 миллионов евро.

Ранее Mouzenidis Travel проинформировала отели и агентства в России о том, что с 18 июня до 26 июня приостанавливает обслуживание туристов в Греции из-за продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке. Компания предложила перенести путевки на даты с 1 сентября 2021 года или на следующее лето по тем же ценам. Позже оператор сообщил, что не будет предоставлять услуги до конца июля.

Источник "Коммерсанта" пояснил, что не все туристы смогут получить компенсацию. В первую очередь эта проблема актуальна для забронировавших туры до введения ограничений в 2020 году. Российские компании перевели средства на счет Mouzenidis, теперь их невозможно вернуть.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в этом году спросом у жителей страны чаще всего пользуются традиционные курортные туры. Как правило, это Краснодарский край, Крым.

