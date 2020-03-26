Кабмин поможет вернуть деньги туристам в случае иностранных ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который направлен на помощь в возврате туристам денежных средств из фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничений на въезд в иностранные государства. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты.
Кабмин предлагает внести новую статью в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Благодаря нововведению правительство РФ может принять решение о возврате туристам или иным заказчикам путевки денежных средств из фонда туроператора.
"В случае принятия кабмином такого решения при расторжении договора до начала путешествия уплаченная сумма будет возвращаться туристу в полном размере, а после начала путешествия – ее часть, пропорциональная стоимости неоказанных услуг", – говорится в сообщении.
В документе прописано, что порядок и условия возврата денег определяет правительство. В настоящее время в едином федеральном реестре туроператоров зарегистрированы 535 туроператоров.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что за рубежом находится около 45 тысяч российских туристов. В Ростуризме рассказали, что почти все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели.
Ломидзе порекомендовала туристам не суетиться и не паниковать из-за отмены поездок. По ее словам, туроператоры не будут уклоняться от выплаты средств за отмененные рейсы и путевки, но на это потребуется время. Исполнительный директор АТОР уточнила, что сейчас туристы могут либо перенести свою поездку с возможным изменением направления, либо воспользоваться возвратом.
Российские туроператоры призывают обращаться только с первоочередными вопросами по вылетам в ближайшее время. По турам на лето и в дальнейшие месяцы в АТОР ответов дать не готовы, объяснили там.
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