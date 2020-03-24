В МВД прорабатывают вопрос депортации иностранцев из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из России могут депортировать иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях. Такой вопрос прорабатывает МВД, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там связали это с ограничением транспортного сообщения, введенным рядом стран. Сейчас идут консультации с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств.

Ранее сообщалось, что все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. Сейчас за границей остаются 57,8 тысячи таких туристов.

До этого 461 россиянин вернулся из Марокко спецрейсом, организованным авиакомпанией Azur Air. В составе вернувшихся граждан 27 человек были организованными туристами. 60 россиян не смогли пройти процедуру регистрации.

Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.