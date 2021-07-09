На египетских курортах планируют принимать 300–400 россиян в месяц

В Египте готовятся к наплыву российских туристов. Там рассчитывают принимать 300–400 тысяч человек в месяц. Возобновить чартерные рейсы на курорты Красного моря могут в ближайшие 3–4 недели. Авиакомпании уже ждут разрешения от Оперштаба и Росавиации.

Турфирмы также готовят пакетные предложения. Предполагают, что цены будут сопоставимы с турецким направлением.

Что касается ковидных ограничений, то для въезда в страну нужно сдать ПЦР-тест либо быть привитым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.