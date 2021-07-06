Болгария ввела новые требования для туристов из России

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Болгария изменила правила въезда для туристов из России из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает АТОР.
С 8 июля туристам от 12 лет, в том числе и привитым, необходимо будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Такие же меры применяются к прибывающим из Кипра и Испании.
В Минздраве Болгарии объяснили, что хоть и Россия находится в "оранжевом" списке, но при росте количества зараженных COVID-19 в государстве к путешественникам из него могут применяться отдельные противоэпидемические правила.
Если турист из России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, он может отправиться на десятидневный карантин.
Ранее власти Туниса ввели новые правила въезда для туристов с 1 июля. Первым изменением стала необходимость предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до поездки, даже вакцинированным туристам. Вторым новшеством стало то, что ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет.
Болгария введет обязательный ПЦР-тест для российских туристов
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