Болгария ввела новые требования для туристов из России

Фото: depositphotos/master2

Болгария изменила правила въезда для туристов из России из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает АТОР.

С 8 июля туристам от 12 лет, в том числе и привитым, необходимо будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Такие же меры применяются к прибывающим из Кипра и Испании.

В Минздраве Болгарии объяснили, что хоть и Россия находится в "оранжевом" списке, но при росте количества зараженных COVID-19 в государстве к путешественникам из него могут применяться отдельные противоэпидемические правила.

Если турист из России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, он может отправиться на десятидневный карантин.

Ранее власти Туниса ввели новые правила въезда для туристов с 1 июля. Первым изменением стала необходимость предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до поездки, даже вакцинированным туристам. Вторым новшеством стало то, что ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет.

