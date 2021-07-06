В Турции зафиксировали случаи заражения штаммом "Дельта плюс"

12:40
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В Турции зафиксировали первые три случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта плюс". Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"В трех провинциях зафиксирован вариант "Дельта плюс". Одна из них – Стамбул. <...> Пациентам оказывают помощь амбулаторно. Поэтому нельзя сказать, что болезнь у них протекает тяжело", – приводит его слова телеканал NTV.
Коджа также добавил, что количество заразившихся штаммом "Дельта" увеличилось до 286 человек в 30 провинциях страны.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что Турция представляет для россиян высокую эпидемиологическую угрозу. Он назвал побережье турецких курортов "бульоном из вирусов и микробов", после нахождения в котором российские туристы привезут с собой инфекцию, заболеют сами и заразят близких.
Улететь в Турцию можно будет еще из 13 городов
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