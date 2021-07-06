В Турции зафиксировали случаи заражения штаммом "Дельта плюс"

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В Турции зафиксировали первые три случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта плюс". Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"В трех провинциях зафиксирован вариант "Дельта плюс". Одна из них – Стамбул. <...> Пациентам оказывают помощь амбулаторно. Поэтому нельзя сказать, что болезнь у них протекает тяжело", – приводит его слова телеканал NTV.

Коджа также добавил, что количество заразившихся штаммом "Дельта" увеличилось до 286 человек в 30 провинциях страны.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что Турция представляет для россиян высокую эпидемиологическую угрозу. Он назвал побережье турецких курортов "бульоном из вирусов и микробов", после нахождения в котором российские туристы привезут с собой инфекцию, заболеют сами и заразят близких.

