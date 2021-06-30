Онищенко назвал Турцию "бульоном из вирусов и микробов"

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Турция представляет для россиян высокую эпидемиологическую угрозу, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Когда у человека отключается голова от счастья, что он скоро будет купаться в этом бульоне из вирусов и микробов на турецком побережье – это группа риска. Поэтому в Турции нечего делать – там для наших людей находиться опасно. За свои деньги привезут себе болезнь и наградят своих близких к тому же", – отметил Онищенко.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут въехать на территорию Турции, предъявив сертификат о вакцинации от коронавируса любой зарегистрированной в России вакциной. При этом турист должен пройти полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Сертификат должен быть составлен на английском языке.

Авиасообщение между странами официально возобновилось с 22 июня. Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение было принято по результатам выезда российской инспекционной группы, которая проанализировала турецкую ситуацию по COVID-19.

