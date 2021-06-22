Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

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Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты, отдавая предпочтение Турции. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", – сообщила Ломидзе.

Представители туроператора "Интурист" отметили, что с просьбой поменять путевки к ним обращались единицы, хотя интерес со стороны туристов к подобной возможности есть. Там также уточнили, что с момента открытия турецких курортов прошло слишком мало времени, так что назвать статистику показательной нельзя.

О заявках на переносы туров сообщил и другой оператор, уточнив, что сделать перебронь проблематично и зачастую это связано с оплатой фактически понесенных затрат. Из-за этого запросы не являются массовыми.

Ранее в Росавиации заявили, что полеты в Турцию будут выполняться из 32 городов РФ. Авиасообщение между странами официально возобновляется с 22 июня.

