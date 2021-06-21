В Росавиации заявили, что полеты в Турцию будут выполняться из 32 городов РФ

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В Росавиации объяснили порядок вылета самолетов в рамках возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии с решениями Оперштаба правительства РФ выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов", – говорится в сообщении.

Авиасообщение между странами официально возобновляется с 22 июня. Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение было принято по результатам выезда российской инспекционной группы, которая проанализировала турецкую ситуацию по COVID-19.

Также 21 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил комендантский час в стране. Решение вступает в силу с 1 июля, а до того момента гражданам и туристам запрещено выходить на улицу после 19:00.