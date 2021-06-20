"Победа" с 1 июля возобновит рейсы в Турцию

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Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы в Турцию с 1 июля, сообщает "Интерфакс".

Самолеты будут летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Анталии – Анталию и Газипашу. Билеты уже доступны.

Ранее сообщалось, что дополнительны рейсы в Турцию запустит авиакомпания "Аэрофлот" с 25 июня. В Стамбул – увеличение до двух рейсов в день, Анталья – один рейс в день, Бодрум – один рейс в день, Даламан – один рейс в день.

Оперштаб принял решение, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

Российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.

Также президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщал, что цены на отдых в Турции в этом сезоне останутся на уровне прошлого года.

