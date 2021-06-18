Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 19 июля

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Авиасообщение с Танзанией будет приостановлено до 19 июля 2021 года включительно. Об этом сообщили в Оперштабе.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", – сказано в сообщении.

До этого РФ приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов.

После этого ограничения продлили до 21 июня.

