Авиасообщение с Турцией восстановят с 22 июня – Оперштаб

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Оперштаб принял решение, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"На заседании Оперативного штаба было принято решение о целесообразности возобновления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", – сказала Голикова.

По ее словам, российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.

Специалисты изучили ситуацию в аэропорту – алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест в случае подозрения на коронавирус. Кроме того, проверялось наличие ПЦР-лабораторий в аэропорту и при отелях.

"Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях", – сказала Голикова.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса заявил о возобновлении как регулярного, так и чартерного авиасообщения с Турцией.

Авиасообщение с Турцией ограничили 15 апреля этого года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение по возобновлению авиасообщения с Турцией принимает правительство.

Перед этим появилась информация, что Оперштаб может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, поскольку российские курорты оказались перегружены.

Также сообщалось, что делегация российских экспертов отправится в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом в стране и принять решение о возобновлении авиасообщения.

