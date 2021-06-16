Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с COVID-19

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Делегация российских экспертов отправится в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом в стране и принять решение о возобновлении авиасообщения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Визит намечен на середину этой недели. По его итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг.

Ранее Ростуризм не исключил, что к июлю россияне смогут посещать курорты Турции.

До этого стало известно, что Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.

После этого в Ростуризме рассказали о различных вариантах замены туров в Турцию. Им посоветовали задуматься об изменении направления поездки или выбрать другие даты для путешествия.

