В Ростуризме допустили, что к июлю россияне смогут посещать Турцию

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Ростуризм не исключает, что к июлю россияне смогут посещать курорты Турции. Об этом руководитель службы Зарина Догузова рассказала в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", – сказала она.

Ранее стало известно, что Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.

После этого в Ростуризме рассказали россиянам о различных вариантах замены туров в Турцию. Им посоветовали задуматься об изменении направления поездки или выбрать другие даты для путешествия.