Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля – СМИ

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, поскольку российские курорты оказались перегружены, сообщает журнал Forbes со ссылкой на свои источники.
По словам одного из них, учитывая резкий скачок новых случаев коронавируса в стране, представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались. Он добавил, что могут открыть семь рейсов в неделю.
При этом отмечается, что окончательного решения еще нет.
Ранее стало известно, что делегация российских экспертов отправилась в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом в стране и принять решение о возобновлении авиасообщения.
До этого Ростуризм не исключил, что к июлю россияне смогут посещать курорты Турции.
Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.
После этого в Ростуризме рассказали о различных вариантах замены туров в Турцию. Им посоветовали задуматься об изменении направления поездки или выбрать другие даты для путешествия.
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