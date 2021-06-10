В АТОР попросили Оперштаб открыть массовые зарубежные направления

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к руководителю Оперштаба правительства РФ, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем восстановлении авиасообщения с массовыми выездными туристическими направлениями. Информация об этом размещена на сайте АТОР.

Обращение подписал первый вице-президент ассоциации Владимир Канторович.

"В АТОР предлагают Оперштабу возобновить авиасообщение с курортами ряда зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов и которые уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезде (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований)", – говорится в сообщении.

В организации уточнили, что в настоящее время в числе таких стран – Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

В Ассоциации туроператоров России указали и на то, что закрытие Турции в апреле негативно сказалось как на туристах, так и на туроператорах. Совокупный объем обязательств перед туристами, накопленный с 2020 года, увеличился до 44 миллиардов рублей.

"Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии", – говорится в обращении АТОР.

Возобновление рейсов в популярные страны стоит рассматривать и с учетом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов на особых условиях. В организации подчеркнули, что открытие авиасообщение может подтолкнуть 8–10 миллионов российских граждан к вакцинации. Это позволит в короткие сроки выполнить поставленную президентом задачу о массовой вакцинации населения.

Россия может восстановить регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта до июля 2021 года. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил практику постепенного запуска сначала регулярного, а потом чартерного авиасообщения.