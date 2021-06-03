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Туризм

17:56

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В АТОР рассказали, можно ли начать бронировать туры в Италию

Обещать – не значит открыться: можно ли начать бронировать туры в Италию
туризм

Италия готовится объявить об открытии страны для туристов из России. Об этом заявил посол республики в РФ Паскуале Терраччано. Рассказываем, будет ли направление востребовано среди россиян и можно ли уже планировать поездки.

Открытие в течение лета?

Фото: depositphotos/Maugli

Итальянское побережье может открыться для туристов из России уже текущим летом. Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано сообщил, что профильные ведомства двух стран продолжают обсуждать этот вопрос, однако точная дата еще неизвестна.

Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это произойдет в течение лета.
Паскуале Терраччано
посол Италии в России

Он также выразил надежду на то, что открытие границ и восстановление авиасообщения между государствами произойдет с 15 июня.

С 3 мая генконсульство Италии в Москве начало обновлять туристические визы россиян, срок действия которых истек после 1 января 2020 года. Граждане, имеющие итальянские туристические визы (шенгенские визы типа С) могут обратиться за получением новой визы.

С 31 мая в белую зону перешли три итальянские области (остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули – Венеция-Джулия). Это означает, что в них были сняты все ограничения, введенные в связи с пандемией. Остальная часть Италии пока остается в желтой зоне с умеренными эпидемическими рисками. Эксперты прогнозируют, что практически вся страна к середине июня перейдет в белую зону.

Можно ли бронировать туры?

Фото: depositphotos/andreasirri

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что заявления об открытии Италии уже звучали неоднократно, при этом возобновление турпотока должно быть согласовано с двух сторон.

"Решения принимаются на двусторонней основе: и нашей межправительственной комиссией, куда входят Росавиация и Роспотребнадзор, и, конечно, принимающей стороной", – подчеркнул он.

Если такие решения будут приняты – думаю, что это произойдет не раньше июля, – направление будет востребовано. Италия всегда устойчиво входила в десятку стран, наиболее посещаемых россиянами, а в Европе – в пятерку.
Юрий Барзыкин
вице-президент РСТ

Италия востребована среди россиян не только как рекреационное и пляжное направление, но и как историко-культурное и деловое, добавил вице-президент РСТ.

"Как правило, открытие направления начинается с 2–3 рейсов в неделю. Будет это Рим или Милан, решают органы управления и регулирования. Но направление это востребовано. Важно, чтобы это было безопасно", – отметил Барзыкин.

По его мнению, направления, которые открываются для россиян сейчас, имеют некоторые эпидемиологические риски, но для посещения они приемлемы. "Если откроют, то уже можно ехать", – сказал Барзыкин, добавив, что туристы, скорее всего, не будут беспокоиться об этих рисках.

Люди не побоятся, потому что важно, какая ситуация сегодня. Мало ли что было – и у нас тоже было. Важна ситуация на момент открытия: она будет объективна и, конечно, с пониженными рисками.
Юрий Барзыкин
вице-президент Российского союза туриндустрии

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что пока рано говорить о возобновлении турпотока в Италию, поскольку границы страны закрыты.

Фото: depositphotos/fotolupa

"Италия с мая месяца разрешила обновление виз, которые были выданы ранее и не использованы в период пандемии. Но эти визы на данный момент не дают права въезда с туристическими целями в Италию", – отметил он в диалоге с Москвой 24.

С Италией у нас сейчас нет регулярного международного воздушного сообщения. Туроператоры пока формировать турпродукт не могут.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Горин пояснил, что сейчас в Италию из России могут выехать только люди, имеющие итальянское гражданство и вид на жительство. Также перелет возможен в целях работы и учебы. Кроме того, страну можно посетить с медицинскими целями или с визой по воссоединению с семьей, если в Италии есть ближайшие родственники.

"Перебронировать туры на Италию в данный момент, пока страна закрыта, нет возможности", – сообщил Горин.

Сегодня для россиян открыты около 40 государств, однако в их числе нет самых популярных для отдыха направлений, отметил вице-президент АТОР. Он также добавил, что сейчас среди востребованных у туристов европейских стран налажено регулярное сообщение с Грецией и Хорватией, пусть и по небольшим квотам. Визу туда можно получить без проблем, заключил Горин.

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Лоскутникова Наталья

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