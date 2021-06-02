Италия скоро объявит, когда туристы из РФ смогут посетить республику

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Италия в ближайшее время объявит, когда российские туристы смогут приехать в страну, сообщил посол республики в РФ Паскуале Терраччано.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждают профильные ведомства двух стран.

"Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это произойдет в течение лета", – цитирует дипломата ТАСС.

Генконсульство Италии в Москве с 3 мая начало обновление туристических виз россиян, которые истекли после 1 января 2021 года.

В консульстве пояснили, что срок действия новых виз будет исчисляться с дат не ранее 1 июня этого года. Срок выдачи обновленных виз может достигать 10 рабочих дней в связи с действующими ограничениями по коронавирусу.

Как ранее сообщил итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано, в Италии вновь начнут принимать российских туристов летом 2021 года. До этого их прием был остановлен из-за пандемии коронавируса. Посол не обозначил точную дату, но выразил уверенность, что туристический поток будет возобновлен.