Италия приняла решение продлить туристические визы россиян

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Власти Италии приняли решение провести обновление туристических виз с истекшим за время пандемии сроком, их оформление начнется в ближайшее время, рассказал итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сейчас приступим к обновлению, оформлению тех (туристических. – Прим. ред.) виз, которые истекли в течение периода пандемии. Следовательно, мы можем сейчас выдавать визы, независимо от того, когда можно будет пересекать границу", – заявил Терраччано.

О сроках и порядке оформления туристических виз Терраччано не сообщил.

Накануне Терраччано сообщил, что в Италии вновь начнут принимать российских туристов летом 2021 года. До этого их прием был остановлен из-за пандемии коронавируса. Посол не обозначил точную дату, но выразил уверенность, что туристический поток будет возобновлен.

С 26 апреля в Италии планируют частично открыть для посещения музеи, театры, кинотеатры, бары и рестораны с ограниченным числом посетителей, причем заведения общепита будут работать только на открытом воздухе. С 15 мая смогут открыться пляжи и бассейны.