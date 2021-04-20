В РСТ прокомментировали возможное открытие Италии для российских туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что в случае открытия границ Италии турпоток туда восстановится не сразу. При этом страна может войти в десятку самых востребованных среди российских туристов. Об этом Барзыкин сообщил в диалоге с Москвой 24.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что, скорее всего, российские туристы смогут отдохнуть в Италии этим летом. Хотя точная дата открытия границ пока неизвестна.





Паскуале Терраччано посол Италии в Москве Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом.

По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, турпоток из России в Италию восстановится не сразу. "Полностью он, конечно, не будет восстановлен в этом году, в следующем – тоже вопрос. Но Италия свой шанс не упустит, будет постепенно восстанавливаться", – подчеркнул Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Италия будет в числе первых средиземноморских стран (имею в виду и открытую Турцию, которая будет, и Черногорию, и Хорватию, и Кипр), которые готовы нас принимать. И чем раньше это произойдет, тем меньше будет проблем с форматом прибытия, размещением, соблюдением безопасности, поэтому мы высоко оцениваем эту возможность.

Барзыкин отметил, что есть устойчивый сегмент российских туристов, которые ездят в Италию, и страна востребована, но определенные ограничения из-за пандемии будут вносить свои коррективы. Какие конкретно будут ограничения после открытия границ Италии, пока неизвестно, сообщил вице-президент РСТ. Он также добавил, что сейчас основные средства многих россиян направлены на жизнь, у кого-то – на лечение, что тоже влияет на спрос на зарубежные поездки.

По мнению Барзыкина, на выбор российских туристов не сильно повлияет тот факт, что в Италии был один из самых жестких локдаунов из-за коронавируса в прошлом году.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ситуация очень быстро меняется. И если будет открыто это направление, то надо понимать, что риски там будут сведены к приемлемым, но они все равно будут повышенными.

"Любая поездка за рубеж сейчас – это повышение рисков. В аэропорту большое скопление людей при прилете и вылете. Риски есть, и Италию не откроют, если они будут недопустимыми", – подчеркнул Барзыкин.

Он также отметил, что итальянские курорты войдут в топ-10 направлений. "Надеемся, что Италия попадет в десятку наиболее востребованных стран у российских туристов", – подытожил вице-президент РСТ.

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