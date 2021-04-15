Юрист рассказал, как через суд вернуть деньги за несостоявшиеся туры в Турцию

14:20
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал Москве 24, какие шаги нужно предпринять туристу, чтобы вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию из-за приостановки авиасообщения.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что денежные средства за несостоявшиеся туры в Турцию можно будет вернуть только через суд. "Бывает, что туроператоры договариваются с туристами в досудебном порядке – например, организации, имеющие контракты со "своими" авиакомпаниями, готовы сразу вернуть деньги за авиабилеты. Но тем туроператорам, которые перечислили деньги зарубежным партнерам, взять их неоткуда. Партнеры ничего не возвращают", – сообщил Барзыкин.
Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов также подтвердил, что принудительного порядка возврата денежных средств за несостоявшиеся поездки, кроме как через суд, не существует. И этот процесс может занять около года.
Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал Москве 24, что необходимо сделать туристам, путешествие которых не состоялось из-за приостановки авиасообщения с Турцией (то же касается и Танзании).
1. Необходимо зайти на сайт Ростуризма и распечатать информационное сообщение главы Ростуризма Зарины Догузовой от 13 апреля 2021 года о закрытии турецкого направления как туристического. Также зайти на сайт Роспотребнадзора и распечатать официальный документ от 13 апреля 2021 года о временном прекращении авиационного сообщения с Турцией.
"Эти документы лучше скачать на электронный носитель (диск, флеш-карту), потому что если сохранить документ в закладках, а впоследствии государственные органы изменят свое решение, то по этой ссылке будет иная информация", – подчеркнул Шалоносов.
2. Направить письменное обращение в три федеральных органа: Ростуризм, Роспотребнадзор и министерство иностранных дел. Лучше всего это сделать почтой России с описью и уведомлением. "Обращение должно быть кратким: "Здравствуйте, заключен договор с турагентом "Название", дата договора, даты путешествия, направление. Могу ли я воспользоваться туристским продуктом? Закрыто ли турецкое направление c 15 апреля по 1 июня?" – рассказал юрист.
3. Запросить у туроператора информацию о возможности предоставления туристского продукта в период, который указан в договоре у туриста. В этом же письме нужно попросить вернуть денежные средства, если туроператор не готов предоставить турпродукт.
4. Ждем 10 суток. Если в течение этого периода ответов нет, то все равно уже можно подавать исковое заявление в суд, приложив официальные распоряжения, а также описи и уведомления о письмах в Ростуризм, Роспотребнадзор и МИД. И ответы из этих ведомств, если они уже будут в наличии.
Юрист также уточнил, что, если человек подает заявление из одного города (например, Москвы, где он живет), а прописан в другом городе, суд может оставить иск без рассмотрения или отказать в принятии иска из-за нарушения правила подсудности.
Судебное разбирательство о возврате денег за несостоявшийся тур будет идти в рамках статьи 14 закона об основах туристской деятельности. По словам юриста, турист может рассчитывать на тройной возврат стоимости тура.
"Например, турист заплатил 300 тысяч рублей за тур в Турцию на четверых. Суд по закону обязан взыскать 300 тысяч рублей за стоимость туристского продукта, дополнительно 300 тысяч рублей неустойки (равна стоимости тура), плюс 300 тысяч рублей штрафа (50% от взыскиваемой суммы). Дополнительно суд взыщет моральный вред и расходы представителя. В итоге без малого миллион", – сообщил Шалоносов.
Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В ней указаны рекомендации для тех, кто сейчас находится на отдыхе в этих странах, и тех, чей вылет был запланирован на ближайшее время.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
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