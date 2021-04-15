Юрист рассказал, как через суд вернуть деньги за несостоявшиеся туры в Турцию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал Москве 24, какие шаги нужно предпринять туристу, чтобы вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию из-за приостановки авиасообщения.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что денежные средства за несостоявшиеся туры в Турцию можно будет вернуть только через суд. "Бывает, что туроператоры договариваются с туристами в досудебном порядке – например, организации, имеющие контракты со "своими" авиакомпаниями, готовы сразу вернуть деньги за авиабилеты. Но тем туроператорам, которые перечислили деньги зарубежным партнерам, взять их неоткуда. Партнеры ничего не возвращают", – сообщил Барзыкин.

Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов также подтвердил, что принудительного порядка возврата денежных средств за несостоявшиеся поездки, кроме как через суд, не существует. И этот процесс может занять около года.





Георгий Мохов глава правовой комиссии РСТ Если отталкиваться от аналогичных ситуаций, связанных с угрозой жизни и безопасности, то суды практически всегда стоят на стороне потребителя, взыскивая стоимость тура. Но при этом не взыскивают моральный вред, неустойку, штрафы, иногда позволяют туристическим компаниям вычесть часть фактических расходов.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал Москве 24, что необходимо сделать туристам, путешествие которых не состоялось из-за приостановки авиасообщения с Турцией (то же касается и Танзании).

1. Необходимо зайти на сайт Ростуризма и распечатать информационное сообщение главы Ростуризма Зарины Догузовой от 13 апреля 2021 года о закрытии турецкого направления как туристического. Также зайти на сайт Роспотребнадзора и распечатать официальный документ от 13 апреля 2021 года о временном прекращении авиационного сообщения с Турцией.

"Эти документы лучше скачать на электронный носитель (диск, флеш-карту), потому что если сохранить документ в закладках, а впоследствии государственные органы изменят свое решение, то по этой ссылке будет иная информация", – подчеркнул Шалоносов.

2. Направить письменное обращение в три федеральных органа: Ростуризм, Роспотребнадзор и министерство иностранных дел. Лучше всего это сделать почтой России с описью и уведомлением. "Обращение должно быть кратким: "Здравствуйте, заключен договор с турагентом "Название", дата договора, даты путешествия, направление. Могу ли я воспользоваться туристским продуктом? Закрыто ли турецкое направление c 15 апреля по 1 июня?" – рассказал юрист.

3. Запросить у туроператора информацию о возможности предоставления туристского продукта в период, который указан в договоре у туриста. В этом же письме нужно попросить вернуть денежные средства, если туроператор не готов предоставить турпродукт.

4. Ждем 10 суток. Если в течение этого периода ответов нет, то все равно уже можно подавать исковое заявление в суд, приложив официальные распоряжения, а также описи и уведомления о письмах в Ростуризм, Роспотребнадзор и МИД. И ответы из этих ведомств, если они уже будут в наличии.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Если это вопрос о защите прав потребителей на сумму до 100 тысяч рублей – значит, иск рассматривает мировой суд. Свыше 100 тысяч рублей – это уже районный или городской суд. Все зависит от структуры.

Юрист также уточнил, что, если человек подает заявление из одного города (например, Москвы, где он живет), а прописан в другом городе, суд может оставить иск без рассмотрения или отказать в принятии иска из-за нарушения правила подсудности.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Для того чтобы избежать подобных рисков, потребителю необходимо иметь в наличии договор найма или аренды жилого помещения/апартаментов временного пребывания, а также временную регистрацию. Эти документы нужно приложить к исковому заявлению.

Судебное разбирательство о возврате денег за несостоявшийся тур будет идти в рамках статьи 14 закона об основах туристской деятельности. По словам юриста, турист может рассчитывать на тройной возврат стоимости тура.

"Например, турист заплатил 300 тысяч рублей за тур в Турцию на четверых. Суд по закону обязан взыскать 300 тысяч рублей за стоимость туристского продукта, дополнительно 300 тысяч рублей неустойки (равна стоимости тура), плюс 300 тысяч рублей штрафа (50% от взыскиваемой суммы). Дополнительно суд взыщет моральный вред и расходы представителя. В итоге без малого миллион", – сообщил Шалоносов.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В ней указаны рекомендации для тех, кто сейчас находится на отдыхе в этих странах, и тех, чей вылет был запланирован на ближайшее время.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.