Отдыхающие в Турции россияне рассказали об обстановке на курортах

Около 30 тысяч россиян узнали о приостановке авиасообщения с Турцией, находясь на курортах этой страны или за несколько часов до вылета. Три семьи, которые сейчас отдыхают в Турции, рассказали Москве 24, как отреагировали на эту новость, с какими сложностями пришлось столкнуться при смене билетов и какая атмосфера царит на курортах.

Перелет через Стамбул

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По данным АТОР, тысячи россиян столкнулись с проблемами при возвращении домой через Стамбул. Много билетов было оформлено для вылетающих в другие страны с пересадкой через Стамбул. Только отправляющихся на курорты Египта через Стамбул было не менее тысячи ежедневно, рассказали в АТОР.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что в настоящее время оценить точное число туристов из России, находящихся в других странах, могут только авиакомпании.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Мы называли цифры по организованным туристам, но там не учтены 20% путешественников, которые бронировали отдельные виды услуг – отель, перелет, трансфер.

Россия официально приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией на срок с 15 апреля по 1 июня. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Паники не было"

Фото: предоставлено Юлией Иванко

Супруги Юля и Игорь Иванко рассказали Москве 24, что отпуск в Турцию они планировали заранее и уже знали, что столкнутся с некоторыми ограничениями. Пара села на самолет 12 апреля, и вечером того же дня появилась информация о закрытии авиасообщения с Турцией. "Со вчерашнего дня "Аэрофлот" начал писать на почту сообщения, что наш обратный рейс отменен. Возможно, с нами пытались связаться по российскому телефону, но у нас здесь местные сим-карты", – рассказала Юлия.

Пришлось просить родителей позвонить в авиакомпанию и узнать, в чем дело.





Юлия Иванко Папа ждал ответа оператора 25 минут. Ему сказали, что наш рейс действительно отменен, но будет другой вывозной рейс тоже 16-го числа, но в другое время. Чтобы поменять билет, нужно, чтобы покупатель сам связался с "Аэрофлотом". Мы вчера 45 минут ждали ответа оператора. В итоге он достаточно быстро нам помог.

Билеты семье Иванко поменяли без проблем. На обратный вылет планируется Аэробус A330-300. Предполагается, что на нем вылетят пассажиры всех четырех рейсов, которые должны были отправиться на родину в этот день. Супруги надеются, что в пятницу им все же удастся вылететь: "На три часа раньше, чем планировалось изначально, но для нынешней ситуации, наверное, это не самая большая проблема", – говорит Юлия.



Фото: предоставлено Юлией Иванко

Ребята отметили, что в Стамбуле сейчас очень много русскоговорящих туристов, у семьи сложилось впечатление, будто они вовсе не выезжали из России.





Юлия Иванко Здесь просто "миллион" наших туристов. Не знаю, как они отсюда будут выбираться и какими рейсами. Нам как индивидуальным туристам проще, мы более оперативно можем реагировать на какие-то изменения и более самостоятельные.

Игорь и Юлия рассказали, что с сегодняшнего дня в Стамбуле для местных действует комендантский час с 7 часов вечера, все заведения закрыты после этого времени. На улицах все ходят в масках, потому что штраф за их отсутствие – 950 турецких лир (около 9 тысяч рублей).

При этом ребята не теряют энтузиазма и наслаждаются путешествием. "Сегодня гуляем с местным гидом, погода классная, настроение отличное. Паники у нас никакой не было, потому что если бы даже мы не улетели в пятницу, то не сильно расстроились бы", – сообщила Юлия.

Дважды попали на закрытие авиасообщения

Ника Жданова уже второй раз с начала пандемии попадает в ситуацию с закрытием авиасообщения. Прошлой весной она с семьей отдыхала в Тайланде, когда объявили об ограничениях из-за коронавируса. "Началась небольшая паника, потому что было много непонятного, неопределенного – вирус был новый, многие люди боялись. Но мы до середины марта не обращали на это никакого внимания, и на Пхукете все шло своим чередом", – рассказала Москве 24 Ника.

Однако уже через две недели ситуация кардинально изменилась: стали закрываться заведения, в стране ввели масочный режим. "У меня были куплены билеты на апрель. Когда я поняла, что дело серьезное, начала звонить, чтобы поменять авиабилеты, но авиакомпания просто отключила телефоны, офис в Питере и Москве был закрыт", – вспоминает Ника.





Ника Жданова Получается, ты сидишь в другой стране, билетов нет, медицинская страховка закончилась, и ты не понимаешь, что в мире происходит. Было очень страшно, билетов не было.

Фото: предоставлено Никой Ждановой

В итоге удалось взять два последних билета на последний обратный рейс в Россию. Они обошлись семье в 420 тысяч рублей, причем это не бизнес-класс. "В Россию мы вернулись с большими убытками. По приезде 2 недели честно отсидели карантин: нас никто не проверял, но мы никуда не ходили", – рассказала девушка.

Ровно через год Ника с дочерью решила поехать в Турцию. Они прилетели в страну 6 апреля и уже через неделю узнали о прекращении авиасообщения.





Ника Жданова Мне кажется, это уже просто судьба. Но в этот раз я совершенно не паникую. Страха нет, потому что уже понятно, что в мире происходит. Турагент успокаивает, что нас вывезут в стандартном режиме по расписанию и билеты не сгорят.

Ника рассказала, что на территории турецкого отеля сейчас все спокойно. "Абсолютный релакс: никто не паникует, все отдыхают и наслаждаются, персонал ходит в масках, русские туристы – без. Если бы друзья из России не завалили меня сообщениями с вопросами, как мы тут, я бы даже не узнала, что в мире что-то происходит в очередной раз", – отметила Ника.

"Мы этот отдых ждали"

Фото: предоставлено Ксенией Шакировой

На турецком побережье сейчас отдыхает и Ксения Шакирова с мужем и тремя детьми. О приостановке авиасообщения они узнали за 7 часов до вылета. "Вылет у нас был 13-го числа. Конечно, первая эмоция – это быстрее сдать билеты, какая-то паника. Потому что планировали в Турцию полететь еще в прошлом году, но из-за коронавируса все отменили, перенесли на этот год, и тут опять такая же ситуация", – говорит Ксения.

Супруги срочно стали звонить своему турагенту, и девушка (представитель туроператора), бросив все дела, поехала в офис в 9 вечера и стала со всеми созваниваться, чтобы выяснить ситуацию.





Ксения Шакирова Она нам очень помогла, не бросила нас. Я представляю, как чувствовали себя другие люди, которые, как мы, не могли дозвониться на горячую линию.

"Никаких официальных распоряжений и бумаг у них не было вплоть до 13 числа, пока не наступил рабочий день. А вылет у нас был в ночь", – рассказала Ксения.





Ксения Шакирова В 9 вечера мы увидели новость и сказали агенту, что хотим все отменить, что боимся лететь, потому что тут нагнетают обстановку. А в 11 мы позвонили туроператору, сказали, что мы передумали и все-таки полетим. 13-го числа в 5 утра мы прилетели в Турцию.

Ксения рассказала, что отдых этот семья очень ждала, все очень хотели на море. За поездку в Турцию на семью из 5 человек по системе "все включено" они заплатили 225 тысяч рублей.

Семья Шакировых пока не выходит за пределы турецкого отеля и старается соблюдать все меры безопасности. Туроператор обещал вывезти их обратно в России согласно договору 27 апреля. Но если ситуация будет ухудшаться и туристов массово начнут вывозить, семья готова улететь и раньше.

