Отдыхающие в Турции россияне рассказали об обстановке на курортах

Около 30 тысяч россиян узнали о приостановке авиасообщения с Турцией, находясь на курортах этой страны или за несколько часов до вылета. Три семьи, которые сейчас отдыхают в Турции, рассказали Москве 24, как отреагировали на эту новость, с какими сложностями пришлось столкнуться при смене билетов и какая атмосфера царит на курортах.
Перелет через Стамбул
По данным АТОР, тысячи россиян столкнулись с проблемами при возвращении домой через Стамбул. Много билетов было оформлено для вылетающих в другие страны с пересадкой через Стамбул. Только отправляющихся на курорты Египта через Стамбул было не менее тысячи ежедневно, рассказали в АТОР.
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что в настоящее время оценить точное число туристов из России, находящихся в других странах, могут только авиакомпании.
Россия официально приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией на срок с 15 апреля по 1 июня. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Паники не было"
Супруги Юля и Игорь Иванко рассказали Москве 24, что отпуск в Турцию они планировали заранее и уже знали, что столкнутся с некоторыми ограничениями. Пара села на самолет 12 апреля, и вечером того же дня появилась информация о закрытии авиасообщения с Турцией. "Со вчерашнего дня "Аэрофлот" начал писать на почту сообщения, что наш обратный рейс отменен. Возможно, с нами пытались связаться по российскому телефону, но у нас здесь местные сим-карты", – рассказала Юлия.
Пришлось просить родителей позвонить в авиакомпанию и узнать, в чем дело.
Билеты семье Иванко поменяли без проблем. На обратный вылет планируется Аэробус A330-300. Предполагается, что на нем вылетят пассажиры всех четырех рейсов, которые должны были отправиться на родину в этот день. Супруги надеются, что в пятницу им все же удастся вылететь: "На три часа раньше, чем планировалось изначально, но для нынешней ситуации, наверное, это не самая большая проблема", – говорит Юлия.
Ребята отметили, что в Стамбуле сейчас очень много русскоговорящих туристов, у семьи сложилось впечатление, будто они вовсе не выезжали из России.
Игорь и Юлия рассказали, что с сегодняшнего дня в Стамбуле для местных действует комендантский час с 7 часов вечера, все заведения закрыты после этого времени. На улицах все ходят в масках, потому что штраф за их отсутствие – 950 турецких лир (около 9 тысяч рублей).
При этом ребята не теряют энтузиазма и наслаждаются путешествием. "Сегодня гуляем с местным гидом, погода классная, настроение отличное. Паники у нас никакой не было, потому что если бы даже мы не улетели в пятницу, то не сильно расстроились бы", – сообщила Юлия.
Дважды попали на закрытие авиасообщения
Фото: Instagram/@nikazhdanova
Ника Жданова уже второй раз с начала пандемии попадает в ситуацию с закрытием авиасообщения. Прошлой весной она с семьей отдыхала в Тайланде, когда объявили об ограничениях из-за коронавируса. "Началась небольшая паника, потому что было много непонятного, неопределенного – вирус был новый, многие люди боялись. Но мы до середины марта не обращали на это никакого внимания, и на Пхукете все шло своим чередом", – рассказала Москве 24 Ника.
Однако уже через две недели ситуация кардинально изменилась: стали закрываться заведения, в стране ввели масочный режим. "У меня были куплены билеты на апрель. Когда я поняла, что дело серьезное, начала звонить, чтобы поменять авиабилеты, но авиакомпания просто отключила телефоны, офис в Питере и Москве был закрыт", – вспоминает Ника.
В итоге удалось взять два последних билета на последний обратный рейс в Россию. Они обошлись семье в 420 тысяч рублей, причем это не бизнес-класс. "В Россию мы вернулись с большими убытками. По приезде 2 недели честно отсидели карантин: нас никто не проверял, но мы никуда не ходили", – рассказала девушка.
Ровно через год Ника с дочерью решила поехать в Турцию. Они прилетели в страну 6 апреля и уже через неделю узнали о прекращении авиасообщения.
Ника рассказала, что на территории турецкого отеля сейчас все спокойно. "Абсолютный релакс: никто не паникует, все отдыхают и наслаждаются, персонал ходит в масках, русские туристы – без. Если бы друзья из России не завалили меня сообщениями с вопросами, как мы тут, я бы даже не узнала, что в мире что-то происходит в очередной раз", – отметила Ника.
"Мы этот отдых ждали"
На турецком побережье сейчас отдыхает и Ксения Шакирова с мужем и тремя детьми. О приостановке авиасообщения они узнали за 7 часов до вылета. "Вылет у нас был 13-го числа. Конечно, первая эмоция – это быстрее сдать билеты, какая-то паника. Потому что планировали в Турцию полететь еще в прошлом году, но из-за коронавируса все отменили, перенесли на этот год, и тут опять такая же ситуация", – говорит Ксения.
Супруги срочно стали звонить своему турагенту, и девушка (представитель туроператора), бросив все дела, поехала в офис в 9 вечера и стала со всеми созваниваться, чтобы выяснить ситуацию.
"Никаких официальных распоряжений и бумаг у них не было вплоть до 13 числа, пока не наступил рабочий день. А вылет у нас был в ночь", – рассказала Ксения.
Ксения рассказала, что отдых этот семья очень ждала, все очень хотели на море. За поездку в Турцию на семью из 5 человек по системе "все включено" они заплатили 225 тысяч рублей.
Семья Шакировых пока не выходит за пределы турецкого отеля и старается соблюдать все меры безопасности. Туроператор обещал вывезти их обратно в России согласно договору 27 апреля. Но если ситуация будет ухудшаться и туристов массово начнут вывозить, семья готова улететь и раньше.
Тем, чей вылет был запланирован на период с 15 апреля по 1 июня, рекомендуется обсудить с турагентом возможность выбрать другое направление на те же даты, перенести поездку или отменить тур.