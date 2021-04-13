Около 30 тысяч россиян сейчас находятся в Турции

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Около 30 тысяч граждан России находятся в Турции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Сейчас авиарейсы из России в Турцию выполняются из 21 аэропорта. Однако средняя загруженность борта составляет только около 200 человек в связи с коронавирусными ограничениями и обеспечением безопасности пассажиров.

По оценкам экспертов, на время майских праздников было приобретено около 200 тысяч путевок в Турцию. При этом общее количество проданных билетов уже превысило 500 тысяч.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям. А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.