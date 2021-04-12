В Ростуризме дали советы россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию

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Российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, стоит перенести дату поездки или выбрать другие направления, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", – сказала Догузова.
Она уточнила, что те, кто сейчас отдыхает на турецких и танзанийских курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.
Самостоятельные путешественники также смогут вернуться в Россию в плановом режиме, однако им рекомендуется следить за информацией на сайтах перевозчиков.
"Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации", – добавила Догузова.
Она подчеркнула, что актуальная информация как для туристов, так и для туроператоров будет постоянно обновляться на сайте Ростуризма.
Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.
На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России.
Россия приостановит авиасообщение с Танзанией с 15 апреля
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