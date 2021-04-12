В РСТ рассказали о планах на туры в Египет и альтернативных вариантах отдыха для россиян

Спрос на поездки в Турцию среди россиян упал на фоне сложной ситуации с коронавирусом в курортной стране. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в ближайшее время могут вновь открыть Египет. Разбираемся, стоит ли отложить бронирование туров из-за COVID-19 и какие альтернативные курортные варианты есть у россиян.



Падение спроса на путевки в Турцию

В последние несколько дней россияне внимательно следят за эпидемиологической обстановкой в Турции и информацией о возможной приостановке авиасообщения со страной. Туроператоры сообщают, что из-за непонятной ситуации туристы "притаились" и спрос на путевки упал на 25%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что различные мутации коронавируса чаще попадают в Россию из Турции и за последние недели заболеваемость там выросла почти в 4 раза.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост. Самое значимое количество завезенных штаммов – из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми.

Сообщалось, что Оперативный штаб обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о потенциальном ограничении авиасообщения с Турцией правительству страны. "C учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе", – подчеркнул Песков.

Количество новых заболевших в Турции превышает 50 тысяч человек в сутки. 8 апреля был поставлен антирекорд – 55 941 случай инфицирования коронавирусом. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в 58 турецких провинциях (из 81), включая Стамбул, Анкару и Анталью, введен комендантский час по выходным.

Власти Турции рассчитывают, что ситуация с коронавирусом будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон. Кроме того, в стране разрабатывают свою вакцину от COVID-19, а также идет вакцинация населения зарубежными препаратами.



Возврат туров со штрафами

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил Москве 24, что пока информации об изменениях в авиасообщении России и Турции не поступало. "Официальной информации по сокращению авиасообщения с Турцией нет. Ранее были сокращены региональные маршруты в 13 регионах, пока на этом все", – заявил Барзыкин.

В РСТ также подтвердили, что россияне стали бронировать меньше путевок в Турцию.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Ранние бронирования на майские праздники и в целом на сезон сократились на 10–15%, один источник называет 25%. Где-то интенсивность выше, где-то ниже.

При этом Барзыкин отметил, что заболеваемость на курортах ниже, чем в целом по Турции. "Более 50 тысяч в сутки заболевших – это высокая цифра, но в туристических центрах она значительно ниже. Хотя нельзя эти повышенные риски игнорировать", – подчеркнул вице-президент РСТ. Он также добавил, что уже приобретенные туры россияне пока не спешат сдавать и сейчас посещение Турции остается в прежнем режиме – со сдачей ПЦР-тестов перед вылетом и при возвращении в Россию.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Туры, которые уже приобретены, массово не сдаются. Их реализация и возврат проходят в обычном режиме при соответствующих штрафах и санкциях, как в договоре, в зависимости от сроков поездки.

Барзыкин отметил, что необходимо дождаться более определенной ситуации, потому что, если будет официально не рекомендовано отправляться в страну, сокращены полеты или сделаны другие правительственные заявления, все поменяется, сообщил вице-президент РСТ. "Думаю, ясность наступит в течение этой недели", – сообщил Барзыкин.



Когда в Египет?

В то время как сохраняется неопределенность с турецкими курортами, на горизонте вновь замаячил Египет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время может быть возобновлено авиасообщение между Россией и курортами Египта.





Сергей Лавров глава МИД РФ За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время.

Лавров отметил, что обе страны заинтересованы в решении этого вопроса. Россияне смогут снова отдохнуть на одном из любимых курортов, а для Египта приток туристов в страну является важным источником пополнения бюджета, добавил глава МИД РФ.

По мнению Юрия Барзыкина, заявление об открытии Египта серьезно повлияет на туристическую конъюнктуру.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Думаю, что очень активно начнут бронировать. Несмотря на то что сейчас можно лететь через Каир, это неудобно и дорого. Альтернативы практически нет – и по стоимости, и по возможности пляжного отдыха. Важно, чтобы был решен основной вопрос – вопрос безопасности.

"Сегодня Сергей Лавров прибывает в Египет, и думаю, что это будет одним из вопросов обсуждения с его коллегами. Эта неделя будет определяющей во многих смыслах", – подчеркнул Барзыкин.

Вице-президент РСТ отметил, что на фоне непонятной ситуации с ковидом россияне выбирают и другие альтернативы для отдыха. "Активно переключаются, как в прошлом году, так и в этом, на Черноморское побережье. Также на ОАЭ, но это подороже. Есть те, кто устремляется на Кипр", – сообщил он.

При этом Барзыкин добавил, что объемы турпотоков по этим направлениям значительно меньше, чем желающих отдохнуть. На сегодняшний день, по данным РСТ, порядка 30 стран готовы принять российских туристов, но режим прибытия все еще достаточно сложный, поэтому выбор невелик.