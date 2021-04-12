Песков прокомментировал возможные ограничения на полеты в Турцию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном ограничении авиаперелетов с Турцией в правительство страны.

Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке полетов в Турцию в связи с завозом из страны большого числа штаммов коронавируса. Предполагалось, что эту тему затронут на совещании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора. В туристической отрасли допустили, что решение может быть принято 12 апреля.

"Ничего здесь не могу сказать. Могу только переадресовать в правительство, потому что с учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе", – подчеркнул представитель Кремля, передает "Интерфакс".

В свою очередь, бывший главный санитарный врач РФ, действующий первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что в настоящее время поездки в Турцию не являются безопасными из-за эпидемиологической ситуации. Специалист посоветовал обратиться к внутреннему туризму.

По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране 8 апреля в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. Из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь ввели комендантский час по выходным дням.