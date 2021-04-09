Оперштаб обсудит вопрос остановки полетов в Турцию из-за COVID-19 – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что в Турецкой Республике в настоящее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в РФ, уточнил специалист.
Кроме того, источники в авиационной отрасли подтвердили, что в пятницу, 9 апреля, должно пройти заседание, посвященное данному вопросу. Как отметили представители сферы туризма, они готовятся к введению дополнительных мер, позволяющих не допустить проникновения новых вариантов SARS-CoV-2.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что поездки в Турцию сейчас небезопасны, поэтому россиянам лучше провести отпуск в этом году внутри страны.
Кроме того, сообщалось, что россияне стали реже покупать путевки в Турцию после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте в этой стране числа заболевших коронавирусной инфекцией.
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