Оперштаб обсудит вопрос остановки полетов в Турцию из-за COVID-19 – СМИ

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения полетов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что в Турецкой Республике в настоящее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в РФ, уточнил специалист.

Кроме того, источники в авиационной отрасли подтвердили, что в пятницу, 9 апреля, должно пройти заседание, посвященное данному вопросу. Как отметили представители сферы туризма, они готовятся к введению дополнительных мер, позволяющих не допустить проникновения новых вариантов SARS-CoV-2.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что поездки в Турцию сейчас небезопасны, поэтому россиянам лучше провести отпуск в этом году внутри страны.

Кроме того, сообщалось, что россияне стали реже покупать путевки в Турцию после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте в этой стране числа заболевших коронавирусной инфекцией.