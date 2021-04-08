Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

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Различные мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции, заявила в эфире радиостанции "Комсомольская правда" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства подчеркнула, что в Турции за последние недели заболеваемость COVID-19 выросла в 3,5 раза, там ситуация осложняется очень быстро.

"В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост. Самое значимое количество завезенных штаммов – это из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми", – прокомментировала Попова.

При этом в России федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему для выявления любых обнаруженных в России штаммов коронавируса.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

За последние сутки в России подтвердили 8 672 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 149 человек. Всего в России подтверждено 4 614 834 случая COVID-19.

По данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 132 миллионов случаев заражения, свыше 2,8 миллиона человек скончались.

