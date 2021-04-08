В России выявили 8 672 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 672 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 149 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Москве зафиксировали 2 024 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 695, в Московской области – 567, в Нижегородской области – 243, в Ростовской области – 239.

Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Тыва, Магаданской и Еврейской автономной областях. Всего в России подтверждено 4 614 834 случая COVID-19.

За сутки после прохождения лечения от инфекции выздоровели 9 558 человек, за все время пандемии – 4 239 038. При этом от последствий инфекции за прошедшие 24 часа скончались 365 пациентов, за все время – 101 845 человек.

Ранее инфекционист заявил, что Россия в настоящее время находится на плато по COVID-19, а с наращиванием вакцинации снижение показателей заболеваемости может произойти уже к концу апреля.

