В России выявили 8 672 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 8 672 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 149 человек, сообщает Оперативный штаб.
В Москве зафиксировали 2 024 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 695, в Московской области – 567, в Нижегородской области – 243, в Ростовской области – 239.
Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Тыва, Магаданской и Еврейской автономной областях. Всего в России подтверждено 4 614 834 случая COVID-19.
За сутки после прохождения лечения от инфекции выздоровели 9 558 человек, за все время пандемии – 4 239 038. При этом от последствий инфекции за прошедшие 24 часа скончались 365 пациентов, за все время – 101 845 человек.
Ранее инфекционист заявил, что Россия в настоящее время находится на плато по COVID-19, а с наращиванием вакцинации снижение показателей заболеваемости может произойти уже к концу апреля.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в офисах отменят масочный режим
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: