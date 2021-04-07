Инфекционист заявил о выходе России на плато по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия в настоящее время находится на плато по COVID-19, а с наращиванием вакцинации снижение показателей заболеваемости может произойти уже к концу апреля. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Это плато. Самый главный момент, почему это так, потому что далеко не 100% населения являются резистентными к коронавирусной инфекции", – рассказал инфекционист.
Вознесенский отметил, что плато сохранится до тех пор, пока у населения не выработается иммунитет, – естественным образом или после вакцинации.
"В том случае если с каждым днем массовость вакцинации будет набирать обороты, если мы будем экстраполировать данные о заболеваемости ОРВИ предыдущих лет, то высока вероятность, что к концу апреля мы увидим значительное снижение", – подчеркнул он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в разных регионах России должны снимать с учетом эпидситуации. По ее словам, на смягчение нельзя идти, если в субъекте наблюдаются показатели хуже среднероссийских.
Попова также отмечала, что прививку от коронавируса откладывать не стоит. По ее мнению, прививаться должны все, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. За два месяца – до июня – еще можно сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.
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