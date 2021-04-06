Попова призвала привиться от COVID-19 весной для нормальной жизни летом

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Прививку от коронавируса откладывать не стоит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она считает, что прививаться должны все, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья, сообщает газета "Известия".

Попова выразила желание, чтобы вакцинация играла ведущую роль в достижении коллективного иммунитета. Глава Роспотребнадзора отметила, что в России открыто огромное количество пунктов, где можно сделать прививку. По ее словам, процедура вакцинации и препараты от инфекции, производимые в России, безопасные.

"Нужно себя защитить. Мы идем к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня", – сказала Попова.

Она добавила, что за два месяца – до июня – еще можно сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.

Ранее Попова заявила, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в разных регионах России должны снимать с учетом эпидситуации. На смягчение нельзя идти, если в субъекте наблюдаются показатели хуже среднероссийских.

