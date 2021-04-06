Выездные пункты вакцинации откроются еще в двух ТЦ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве с 7 апреля открываются еще два пункта вакцинации от коронавируса. Поставить прививку горожане смогут в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус". Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
"Начиная с 7 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет еще в двух торговых центрах. Выездные бригады вакцинации начнут работу в торговых центрах "Эльбрус" в Южном административном округе и "Парк-хаус" в Северо-Восточном. Традиционно сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и при наличии полис ОМС", – говорится в сообщении.
Уточняется, что вакцинацию проводят специалисты городских поликлиник. Перед процедурой пациенты проходят осмотр. После введения одного из компонентов вакцины самочувствие привитых контролируется в течение получаса. Весь процесс вакцинации занимает около 40 минут. Дату второй прививки врач определяет индивидуально с каждым пациентом.
"Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 86 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции", – добавили в пресс-службе.
31 марта в Москве заработали выездные бригады вакцинации в трех центрах государственных услуг "Мои документы". Прививку там можно делать бесплатно и без предварительной записи.
"Это наш город": выездные бригады вакцинации заработали еще в 3 центрах госуслуг в Москве
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