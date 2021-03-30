В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу в трех центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве выездные бригады вакцинации от COVID-19 будут работать еще в трех центрах государственных услуг "Мои документы". Об этом заявили представители комплекса социального развития Москвы.

"Уже более двух месяцев в Москве работают выездные бригады вакцинации от коронавируса в местах массового притяжения людей, в торговых центрах. Одними из таких часто посещаемых локаций являются центры госуслуг "Мои документы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи могут кроме решения своих вопросов в центре "Мои документы" также привиться от коронавируса в комфортных условиях.

Со среды, 31 марта, выездные бригады вакцинации от коронавируса появятся в центрах госуслуг Северное Тушино и Южное Тушино, а также районов Дмитровского и Ясенево.

Прививку в "Моих документах" можно будет сделать бесплатно и без предварительной записи. Ознакомиться с графиком работы выездных бригад можно на специальном сайте.

Вакцинация выездными бригадами проходит бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). На вакцинацию уйдет около 40 минут: 10–15 минут требуется на медосмотр и саму прививку, затем 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Вторая прививка назначается через 21 день по согласованию с вакцинируемым.

Ранее говорилось, что Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рейтинг составил международный аналитический центр StartupBlink.