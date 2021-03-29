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Общество

09:06

Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19 – Собянин

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Рейтинг составил международный аналитический центр StartupBlink, который специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.

Еще в марте 2020 года StartupBlink в содружестве с биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создал глобальную карту инновационных решений – открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира.
Сергей Собянин
мэр Москвы


Мэр подчеркнул, что заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Предпочтение отдается системам, которые используются на практике.

Карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1 300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.
Сергей Собянин
мэр Москвы


По словам Собянина, за последний год карта инновационных решений стала одной из основных платформ для обмена опытом в борьбе с пандемией на международном уровне.

В Москве разработали 46 инновационных решений, среди которых – онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.ру", индекс самоизоляции и сервис "Яндекса" по доставке тестов на коронавирус, телемедицина, цифровые пропуска с QR-кодами, а также диагностические системы. Кроме того, в списке инновационных решений искусственный интеллект, применяемый для распознавания пневмонии, вызванной COVID-19, и вакцина против коронавируса "Спутник V".

Мэр подчеркнул, что эти решения не только обеспечили Москве место в рейтинге инноваций по борьбе с коронавирусом, но и спасли тысячи жизней.

Ранее мэр рассказал, что в столице вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка миллиона человек. Собянин призвал горожан не игнорировать и не откладывать вакцинацию.

Он подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть только два варианта развития событий: при первом все переболеют, при втором – получат прививку.

Кроме того, глава города сообщал, что пожилые жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусом. При этом ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась.

С 24 марта московские социальные работники начали поквартирный обход горожан старше 60 лет с целью информирования о вакцинации от коронавируса.

Вакцинация проводится бесплатно. Для записи могут спросить только дату рождения и номер полиса ОМС. Ни паспортные данные, ни тем более номер банковского счета называть не нужно.

По словам Собянина, спасением для большинства горожан станет вакцинация в случае отсутствия противопоказаний для процедуры.

Сергей Собянин призвал москвичей пройти вакцинацию от COVID-19

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