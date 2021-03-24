В Москве соцработники начали информировать жителей старше 60 лет о вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 24 марта московские социальные работники начали поквартирный обход горожан старше 60 лет с целью информирования о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.
По его словам, в силу своего возраста пожилые москвичи все еще находятся в группе риска и для них коронавирус особенно опасен.
Стружак заявил, что сегодня самым эффективным способом защиты является вакцинация. Соцработники помогут старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации. Всего в акции по информированию примут участие семь тысяч сотрудников соцзащиты.
Оповещение горожан будет носить исключительно информационный характер. Сотрудники будут не только общаться с москвичами, но и раздавать информационные материалы – буклеты с полной информацией о возможностях вакцинирования.
Ходить по квартирам соцработники будут с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Социальных работников можно отличить по бейджам с персональными данными. На каждом из них есть имя работника, название центра социального обслуживания, где работает сотрудник, и подпись руководителя окружного управления социальной защиты населения.
Вакцинация проводится бесплатно. Для записи могут спросить только дату рождения и номер полиса ОМС. Ни паспортные данные, ни тем более номер банковского счета называть не нужно.
Если у жителя возникнут сомнения по поводу того, кто к нему пришел, подтвердить полномочия сотрудника помогут в окружных управлениях социальной защиты.
Ранее психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, как объяснить пожилым людям целесообразность вакцинации от коронавируса и убедить их сделать прививку. По словам эксперта, прежде всего следует помочь своим близким старшего возраста разобраться в информации о вирусе и текущей ситуации с его распространением.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.
Эксперт назвал сроки формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации
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